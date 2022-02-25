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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 18:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.838.455 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-119.182 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.387.352 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -67 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.387.285 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.719.267 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.151 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.736.418 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.225.801 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 61 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.387.285 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.217.353 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17.217.353 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.898 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.898 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 378.898 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 378.904 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 16.736.418 0
TOPLAM VARLIKLAR
17.115.322 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 17.151 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.151 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.098.171 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-119.182 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17.217.353 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 17.098.171 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 61 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.285.742 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.387.285 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-101.482 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.945 0
Saklama Ücretleri
8 -552 0
Denetim Ücretleri
8 -8.753 0
Kurul Ücretleri
8 -158 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.292 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.700 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-119.182 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-119.182 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-119.182 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004754


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Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 -0,21  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,25  
B. Petrol 93,15 93,15 -2,27  
Seans Raporu 18:05
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