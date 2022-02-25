***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.838.455 0Net Dönem Karı (Zararı)-119.182 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.387.352 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -67 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.387.285 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.719.267 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler17.151 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.736.418 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.225.801 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 61 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.387.285 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.217.353 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17.217.353 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.898 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.898 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 378.898 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 378.904 0Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 16.736.418 0TOPLAM VARLIKLAR17.115.322 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 17.151 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)17.151 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)17.098.171 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-119.182 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17.217.353 0Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 17.098.171 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 61 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.285.742 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.387.285 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ-101.482 0Yönetim Ücretleri8 -2.945 0Saklama Ücretleri8 -552 0Denetim Ücretleri8 -8.753 0Kurul Ücretleri8 -158 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.292 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-17.700 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-119.182 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-119.182 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-119.182 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004754BIST