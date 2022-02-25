Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 18:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

EKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.584.358 32.064.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -2.713.817 29.228.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.347 214.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.654.194 2.621.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.735.324 33.629.659
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.593.822 4.954.872
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.905.184 -894.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.162.155 -38.576.660
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
36.869.710 159.289.305
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.707.555 -197.865.965
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-884.531 -886.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-884.531 -886.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.553.938 2.440.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 669.407 1.553.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 673.904 1.556.904
Ters Repo Alacakları
12 3.003.492 0
Takas Alacakları
33 289.708
Finansal Varlıklar
6 33.325.992 25.671.798
TOPLAM VARLIKLAR
37.003.421 27.518.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
223.500
Diğer Borçlar
5 98.349 91.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.349 314.696
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.905.072 27.203.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 27.203.714 60.170.450
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.539.203 5.609.924
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.869.710 159.289.305
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.707.555 -197.865.965
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 36.905.072 27.203.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.593.822 4.954.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 615.043 1.073.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.905.184 894.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 280
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.114.049 6.923.031
Yönetim Ücretleri
8 -478.854 -1.170.050
Saklama Ücretleri
8 -52.023 -73.265
Denetim Ücretleri
8 -4.873 -3.912
Kurul Ücretleri
8 -5.038 -9.355
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.247 -35.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -23.811 -21.094
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-574.846 -1.313.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.539.203 5.609.924
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.539.203 5.609.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.539.203 5.609.924



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004755


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.952
Değişim :  5,46% |  101,02
Açılış :  1.883  
Önceki Kapanış :  1.851  
En Yüksek
1.965 En Düşük
1.866
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 16,17 1.339.277 % 10,00  
TURGG 178,20 21.002.306 % 10,00  
KERVN 0,66 1.348.074 % 10,00  
BAGFS 12,43 24.202.748 % 10,00  
PENTA 297,00 18.599.328 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7870 13,7890 % -1,67  
Euro 15,5513 15,6164 % -1,45  
Sterlin 18,3835 18,4757 % -1,76  
Frank 14,7857 14,8748 % -2,02  
Riyal 3,6592 3,6776 % -1,76  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -9,95  
Altın Gr. 835 835 -20,04  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 -0,21  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,25  
B. Petrol 93,15 93,15 -2,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru