***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 18:43
EKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.584.358 32.064.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -2.713.817 29.228.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-216.347 214.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.654.194 2.621.357
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.735.324 33.629.659
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 2.593.822 4.954.872
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.905.184 -894.114
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.162.155 -38.576.660
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
36.869.710 159.289.305
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-32.707.555 -197.865.965
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-884.531 -886.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-884.531 -886.243
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.553.938 2.440.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 669.407 1.553.938
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 673.904 1.556.904
Ters Repo Alacakları
12 3.003.492 0
Takas Alacakları
33 289.708
Finansal Varlıklar
6 33.325.992 25.671.798
TOPLAM VARLIKLAR
37.003.421 27.518.410
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
223.500
Diğer Borçlar
5 98.349 91.196
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.349 314.696
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
36.905.072 27.203.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 27.203.714 60.170.450
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.539.203 5.609.924
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.869.710 159.289.305
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-32.707.555 -197.865.965
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 36.905.072 27.203.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.593.822 4.954.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 615.043 1.073.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.905.184 894.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 280
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.114.049 6.923.031
Yönetim Ücretleri
8 -478.854 -1.170.050
Saklama Ücretleri
8 -52.023 -73.265
Denetim Ücretleri
8 -4.873 -3.912
Kurul Ücretleri
8 -5.038 -9.355
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.247 -35.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -23.811 -21.094
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-574.846 -1.313.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.539.203 5.609.924
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.539.203 5.609.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.539.203 5.609.924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004755
BIST