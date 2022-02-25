***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









EKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.584.358 32.064.207Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -2.713.817 29.228.589Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-216.347 214.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.654.194 2.621.357FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.735.324 33.629.659Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 2.593.822 4.954.872Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.905.184 -894.114FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.162.155 -38.576.660Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit36.869.710 159.289.305Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-32.707.555 -197.865.965Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-884.531 -886.243Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-884.531 -886.243DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.553.938 2.440.181DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 669.407 1.553.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 673.904 1.556.904Ters Repo Alacakları12 3.003.492 0Takas Alacakları33 289.708Finansal Varlıklar6 33.325.992 25.671.798TOPLAM VARLIKLAR37.003.421 27.518.410YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları223.500Diğer Borçlar5 98.349 91.196TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)98.349 314.696TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)36.905.072 27.203.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 27.203.714 60.170.450Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.539.203 5.609.924Katılma Payı İhraç Tutarı (+)36.869.710 159.289.305Katılma Payı İade Tutarı (-)-32.707.555 -197.865.965TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 36.905.072 27.203.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.593.822 4.954.872Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 615.043 1.073.765Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.905.184 894.114Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 280ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.114.049 6.923.031Yönetim Ücretleri8 -478.854 -1.170.050Saklama Ücretleri8 -52.023 -73.265Denetim Ücretleri8 -4.873 -3.912Kurul Ücretleri8 -5.038 -9.355Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -10.247 -35.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -23.811 -21.094ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-574.846 -1.313.107ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.539.203 5.609.924NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.539.203 5.609.924DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.539.203 5.609.924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004755BIST