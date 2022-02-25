***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.806.035 0Net Dönem Karı (Zararı)1.244.942 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.213.358 0Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -62.332 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.275.690 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-52.050.078 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 -301.194 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.437 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-51.828.321 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.591.778 0Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 61.433 0Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.275.690 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.409.194 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit58.387.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.977.806 0Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)603.159 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)603.159 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 603.159 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 604.058Ters Repo AlacaklarıTakas Alacakları301.194Finansal Varlıklar6 51.828.321TOPLAM VARLIKLAR52.733.573 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 79.437 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.437 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.654.136 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.244.942 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)58.387.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.977.806 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 52.654.136 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 61.433Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 118.007Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.275.690Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerESAS FAALİYET GELİRLERİ1.455.130 0Yönetim Ücretleri8 -185.932 0Saklama Ücretleri8 -6.646 0Denetim Ücretleri8 -8.654 0Kurul Ücretleri8 -2.318 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.107 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -531 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-210.188 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.244.942 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.244.942 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.244.942 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004838BIST