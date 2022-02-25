***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 19:53
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.806.035 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.244.942 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.213.358 0
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -62.332 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.275.690 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.050.078 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 -301.194 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.437 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-51.828.321 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.591.778 0
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 61.433 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.275.690 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.409.194 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.387.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.977.806 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
603.159 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
603.159 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 603.159 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 604.058
Ters Repo Alacakları
0
Takas Alacakları
301.194
Finansal Varlıklar
6 51.828.321
TOPLAM VARLIKLAR
52.733.573 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 79.437 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.437 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.654.136 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.244.942 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.387.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.977.806 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 52.654.136 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 61.433
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 118.007
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.275.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.455.130 0
Yönetim Ücretleri
8 -185.932 0
Saklama Ücretleri
8 -6.646 0
Denetim Ücretleri
8 -8.654 0
Kurul Ücretleri
8 -2.318 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.107 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -531 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-210.188 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.244.942 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.244.942 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.244.942 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004838
BIST