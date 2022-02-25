***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 20:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.592.570 106.776.256
Net Dönem Karı (Zararı)
14.440.383 9.522.690
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.680.418 -8.145.919
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.859.771 -12.471.917
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.179.353 4.325.998
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.041.117 97.253.005
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
12 0 14.008.668
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
86.070 -117.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.127.187 83.361.343
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.281.152 98.629.776
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
10 15.867.935 12.472.478
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.179.353 -4.325.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.472.704 -102.908.790
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
157.329.617 84.882.449
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-127.856.913 -187.791.239
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.119.866 3.867.466
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.119.866 3.867.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.234.644 367.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 114.778 4.234.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 114.939 4.242.969
Ters Repo Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
6 103.741.483 55.614.296
TOPLAM VARLIKLAR
103.856.422 59.857.265
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 223.148 137.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
223.148 137.078
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
103.633.274 59.720.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 59.720.187 153.106.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.440.383 9.522.690
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.329.617 84.882.449
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-127.856.913 -187.791.239
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 103.633.274 59.720.187
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 15.867.935 12.472.478
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -805.567 -4.998.955
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.179.353 4.325.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
402 31.273
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.242.123 11.830.794
Yönetim Ücretleri
8 -1.642.893 -2.126.958
Saklama Ücretleri
8 -103.902 -123.190
Denetim Ücretleri
8 -8.493 -6.939
Kurul Ücretleri
8 -17.305 -17.871
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.099 -22.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -14.048 -10.252
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.801.740 -2.308.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.440.383 9.522.690
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.440.383 9.522.690
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.440.383 9.522.690
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004854
BIST