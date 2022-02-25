***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.592.570 106.776.256Net Dönem Karı (Zararı)14.440.383 9.522.690NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.680.418 -8.145.919Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -15.859.771 -12.471.917Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.179.353 4.325.998İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.041.117 97.253.005Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler12 0 14.008.668Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler86.070 -117.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.127.187 83.361.343FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-48.281.152 98.629.776Alınan Temettü0 0Alınan Faiz10 15.867.935 12.472.478Faiz Ödemeleri0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.179.353 -4.325.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.472.704 -102.908.790Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit157.329.617 84.882.449Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-127.856.913 -187.791.239Kredi Ödemeleri0 0Faiz Ödemeleri0 0Alınan Krediler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.119.866 3.867.466Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.119.866 3.867.466DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.234.644 367.178DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 114.778 4.234.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 114.939 4.242.969Ters Repo Alacakları0 0Finansal Varlıklar6 103.741.483 55.614.296TOPLAM VARLIKLAR103.856.422 59.857.265YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 223.148 137.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)223.148 137.078TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)103.633.274 59.720.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 59.720.187 153.106.287Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.440.383 9.522.690Katılma Payı İhraç Tutarı (+)157.329.617 84.882.449Katılma Payı İade Tutarı (-)-127.856.913 -187.791.239TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 103.633.274 59.720.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 15.867.935 12.472.478Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -805.567 -4.998.955Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.179.353 4.325.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler402 31.273ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.242.123 11.830.794Yönetim Ücretleri8 -1.642.893 -2.126.958Saklama Ücretleri8 -103.902 -123.190Denetim Ücretleri8 -8.493 -6.939Kurul Ücretleri8 -17.305 -17.871Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.099 -22.894Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -14.048 -10.252ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.801.740 -2.308.104ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.440.383 9.522.690NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.440.383 9.522.690DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.440.383 9.522.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004854BIST