***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarDENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840678BIST