***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.04.2021 14:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31.03.2021 tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931667
BIST
14:141.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:148,1785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0265
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:149,8710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0621
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:14464,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,36
|Açılış
|: 464,72
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:14
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|DARDL
|28,42
|27.349.993
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.670.268
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.631
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|9.581.505
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.603.149
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.905
|% -9,78
|
|ERSU
|4,29
|3.127.289
|% -7,74
|
|EREGL
|19,53
|537.952.871
|% 0,41
|
|GARAN
|7,17
|473.406.950
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,28
|470.932.498
|% 2,39
|
|PETKM
|6,48
|464.959.113
|% -0,61
|
|THYAO
|11,94
|358.788.985
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,10
|220.638.307
|% 0,96
|
|PETKM
|6,48
|464.959.113
|% -0,61
|
|GARAN
|7,17
|473.406.950
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,28
|470.932.498
|% 2,39
|
|EKGYO
|1,82
|107.877.744
|% 0,55
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1736
|8,1785
|% -0,32
|
|Euro
|9,8635
|9,8710
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3063
|11,3630
|% -0,70
|
|Frank
|8,9017
|8,9553
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1749
|2,1858
|% -0,37
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
|