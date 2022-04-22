***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.04.2022 14:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2022
Açıklamalar
31 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022907
BIST
16:042.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,26
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
16:0414,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0551
|Açılış
|: 14,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7577
En Düşük
14,6956
16:0415,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:04917,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,61
|Açılış
|: 917,94
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:04
|TIRE
|13,90
|103.970.671
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.579.186
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.525.108
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,80
|8.660.599
|% 8,05
|
|TDGYO
|7,83
|24.962.435
|% -7,77
|
|OLMK
|8,37
|37.934.543
|% -7,41
|
|KRSTL
|7,40
|67.175.088
|% -6,57
|
|ATLAS
|1,48
|3.741.217
|% -5,73
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,06
|5.045.585.682
|% 2,19
|
|ASELS
|28,24
|2.350.297.362
|% -0,98
|
|SISE
|18,34
|2.033.636.596
|% 0,33
|
|GARAN
|14,49
|1.883.302.494
|% 0,00
|
|PETKM
|10,66
|1.346.981.340
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,04
|1.265.684.464
|% -1,94
|
|ODAS
|2,62
|926.681.076
|% 3,56
|
|TSKB
|2,08
|470.517.272
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,28
|1.017.291.973
|% -1,31
|
|GARAN
|14,49
|1.883.302.494
|% 0,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7365
|14,7577
|% 0,37
|
|Euro
|15,9636
|15,9796
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,9412
|19,0362
|% -0,82
|
|Frank
|15,3691
|15,4617
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9214
|3,9411
|% 0,33
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-18,48
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.198
|-1,00
|
|Tam
|6.083
|6.234
|4,35
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|2,11
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,95
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19NETAS
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 18.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 631, 059 adet işlem
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16:18XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 32, 757.00 milyon TL de
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16:17DGNMO
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 213, 068 adet işlem
-
16:16TDGYO
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 029, 573 adet işlem
-
16:15DGNMO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 209, 618 adet işlem