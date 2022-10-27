***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 16:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 -30.09.2022 Dönemi Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074660
BIST
16:213.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -24,10
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:2118,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:2118,6384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1320
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:21994,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 994,76
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:21
|FONET
|13,75
|137.864.537
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.690.332
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.062.062
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.358.476
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|MZHLD
|143,40
|32.689.496
|% -6,82
|
|DOGUB
|9,65
|31.506.466
|% -6,22
|
|THYAO
|99,60
|7.355.916.288
|% 0,81
|
|AKBNK
|15,40
|2.671.078.670
|% -2,41
|
|PETKM
|13,61
|2.223.723.199
|% 1,80
|
|SISE
|33,36
|2.193.001.895
|% -1,88
|
|TUPRS
|374,90
|2.129.022.545
|% 1,90
|
|TSKB
|3,12
|941.564.276
|% 0,97
|
|EKGYO
|4,52
|1.333.037.200
|% -1,09
|
|SKBNK
|2,12
|380.070.030
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,40
|2.671.078.670
|% -2,41
|
|PETKM
|13,61
|2.223.723.199
|% 1,80
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6115
|% 0,02
|
|Euro
|18,6263
|18,6384
|% -0,70
|
|Sterlin
|21,4827
|21,5904
|% -0,38
|
|Frank
|18,7356
|18,8484
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,07
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-3,55
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|-34,00
|
|Tam
|6.680
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,84
|94,84
|1,05
|
Seans Raporu
16:21
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16:36GZNMI
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 271 adet işlem
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16:33XU100
Endeks 3, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 51, 665.00 milyon TL de
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16:32MIATK
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16:31DITAS
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16:30DOGUB
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 159, 796 adet işlem