***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.464.312 10.464.312 0 10.464.312Sermaye Arttırımı14 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.176.338 3.176.338 0 3.176.338Sermaye Arttırımı14 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 2.330.582 10.618.385 3.176.338 26.125.305 0 26.125.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.750.681 1.481.957Dönem Karı (Zararı)3.176.338 1.525.336Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.176.338 1.525.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-460.425 -580.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 504 13.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 367.831 367.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler367.831 367.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -605.764 -882.866Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-605.764 -882.866Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -222.996 -79.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.429.785 -200.405Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)105.775 1.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.158.094 -685.025İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)456.523 -847.232İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)701.571 162.207Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-88.918 -75.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler198.182 360.641İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.834 18.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)178.348 342.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.652 197.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.652 197.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.145.698 744.525Alınan Faiz15 604.983 864.291Vergi İadeleri (Ödemeleri)-126.859YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-402.356 -3.905.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 -504 -13.932Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-504 -13.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -401.852 -3.891.099Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-401.852 -3.891.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.034 3.973.638Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri243.034 3.973.638YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.591.359 1.550.564NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.591.359 1.550.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.933.079 15.270.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.524.438 16.821.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.531.426 21.939.286Finansal Yatırımlar4 426.494 532.269Ticari Alacaklar5 2.165.469 3.323.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.046.708 2.503.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar118.761 820.332Peşin Ödenmiş Giderler258.184 169.266ARA TOPLAM29.381.573 25.964.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.381.573 25.964.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 4.016.947 3.615.095Ertelenmiş Vergi Varlığı624.207 401.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.641.154 4.016.306TOPLAM VARLIKLAR34.022.727 29.980.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 316.469 118.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar100.390 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar216.079 37.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar155.270 379.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü935.443 960.682Kısa Vadeli Karşılıklar477.745 478.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar477.745 478.415Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler924.456 294.340ARA TOPLAM2.809.383 2.231.457TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.809.383 2.231.457UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.333.974 4.090.940İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.333.974 4.090.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.333.974 4.090.940Uzun Vadeli Karşılıklar754.065 709.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar754.065 709.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.088.039 4.800.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.897.422 7.031.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.125.305 22.948.967Ödenmiş Sermaye9 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 11.748.462 1.807.366Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 1.200.505 677.289Net Dönem Karı veya Zararı3.176.338 10.464.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.125.305 22.948.967TOPLAM KAYNAKLAR34.022.727 29.980.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 7.214.312 3.846.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.214.312 3.846.635BRÜT KAR (ZARAR)7.214.312 3.846.635Genel Yönetim Giderleri11,12 -3.827.371 -2.731.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler620.135 885.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.660 -9.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.979.416 1.990.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.979.416 1.990.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.979.416 1.990.439Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-803.078 -465.103Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.026.074 -544.406Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri222.996 79.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.176.338 1.525.336DÖNEM KARI (ZARARI)3.176.338 1.525.336Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.176.338 1.525.336Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.176.338 1.525.336Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.176.338 1.525.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840676BIST