***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2020 11:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.464.312 10.464.312 0 10.464.312
Sermaye Arttırımı
14 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.176.338 3.176.338 0 3.176.338
Sermaye Arttırımı
14 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 2.330.582 10.618.385 3.176.338 26.125.305 0 26.125.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.750.681 1.481.957
Dönem Karı (Zararı)
3.176.338 1.525.336
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.176.338 1.525.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-460.425 -580.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 504 13.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 367.831 367.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
367.831 367.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -605.764 -882.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-605.764 -882.866
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -222.996 -79.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.429.785 -200.405
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
105.775 1.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.158.094 -685.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
456.523 -847.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
701.571 162.207
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.918 -75.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
198.182 360.641
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.834 18.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
178.348 342.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.652 197.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
56.652 197.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.145.698 744.525
Alınan Faiz
15 604.983 864.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-126.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-402.356 -3.905.031
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 -504 -13.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-504 -13.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -401.852 -3.891.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-401.852 -3.891.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.034 3.973.638
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.034 3.973.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.591.359 1.550.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.591.359 1.550.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.933.079 15.270.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.524.438 16.821.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 26.531.426 21.939.286
Finansal Yatırımlar
4 426.494 532.269
Ticari Alacaklar
5 2.165.469 3.323.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.046.708 2.503.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
118.761 820.332
Peşin Ödenmiş Giderler
258.184 169.266
ARA TOPLAM
29.381.573 25.964.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.381.573 25.964.384
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 4.016.947 3.615.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
624.207 401.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.641.154 4.016.306
TOPLAM VARLIKLAR
34.022.727 29.980.690
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 316.469 118.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
100.390 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.079 37.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
155.270 379.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
935.443 960.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
477.745 478.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
477.745 478.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
924.456 294.340
ARA TOPLAM
2.809.383 2.231.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.809.383 2.231.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.333.974 4.090.940
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.333.974 4.090.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.333.974 4.090.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
754.065 709.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
754.065 709.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.088.039 4.800.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.897.422 7.031.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.125.305 22.948.967
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 11.748.462 1.807.366
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 1.200.505 677.289
Net Dönem Karı veya Zararı
3.176.338 10.464.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.125.305 22.948.967
TOPLAM KAYNAKLAR
34.022.727 29.980.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 7.214.312 3.846.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.214.312 3.846.635
BRÜT KAR (ZARAR)
7.214.312 3.846.635
Genel Yönetim Giderleri
11,12 -3.827.371 -2.731.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
620.135 885.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.660 -9.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.979.416 1.990.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.979.416 1.990.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.979.416 1.990.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-803.078 -465.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.026.074 -544.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
222.996 79.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.176.338 1.525.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.176.338 1.525.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.176.338 1.525.336
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.176.338 1.525.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.176.338 1.525.336
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840676
BIST