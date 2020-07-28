***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.165.024 2.165.024 0 2.165.024Sermaye Arttırımı14 0Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 1.807.366 8.677.289 2.165.024 17.649.679 0 17.649.679Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.739.992 6.739.992 0 6.739.992Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 2.330.582 7.618.385 6.739.992 26.688.959 0 26.688.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.870.477 3.893.855Dönem Karı (Zararı)6.739.992 2.165.024Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.739.992 2.165.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.572.295 393.180Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler436.013 356.715Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 1.247.075 812.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.247.075 812.444Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-998.625 -1.423.677Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-796.912 -1.906.608Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-201.713 482.931Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.887.832 647.698Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.992.327 -547.972Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-29.459.689 -144.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler629.615 -289.068İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.447 -416.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)692.062 127.372Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.810 -18.968Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.430 35.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.982 27.378İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.448 8.367Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-212.873 -131.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-212.873 -131.534Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.680.040 2.010.232Ödenen Temettüler0 0Alınan Faiz15 833.516 1.883.623Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.023.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI643 51.404Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri643 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 0 51.404Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları51.404Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-878.642 -17.518Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-878.642 -17.518Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-878.642 -17.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.748.476 3.927.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.748.476 3.927.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.902.682 15.270.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 154.206 19.198.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 154.206 21.939.286Finansal Yatırımlar4 29.991.958 532.269Ticari Alacaklar5,20 2.693.948 3.323.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.565.678 2.503.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar128.270 820.332Peşin Ödenmiş Giderler8 183.076 169.266ARA TOPLAM33.023.188 25.964.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.023.188 25.964.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 3.799.444 3.615.095Ertelenmiş Vergi Varlığı576.774 401.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.376.218 4.016.306TOPLAM VARLIKLAR37.399.406 29.980.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar182.717 118.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 105.538 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 77.179 37.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar195.343 379.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 1.000.123 960.682Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.901.872 478.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.636.012 478.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 265.860Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.000.000 294.340İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.000.000ARA TOPLAM6.280.055 2.231.457TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.280.055 2.231.457UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.631.588 4.090.940İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.631.588 4.090.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 3.631.588 4.090.940Uzun Vadeli Karşılıklar798.804 709.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 798.804 709.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.430.392 4.800.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.710.447 7.031.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.688.959 22.948.967Ödenmiş Sermaye9 10.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.330.582 1.807.366Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 7.618.385 677.289Net Dönem Karı veya Zararı14 6.739.992 10.464.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.688.959 22.948.967TOPLAM KAYNAKLAR37.399.406 29.980.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113BRÜT KAR (ZARAR)14.621.422 8.363.748 7.407.109 4.517.113Genel Yönetim Giderleri17,18 -7.159.985 -6.238.410 -3.332.614 -3.506.562Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.218.930 1.937.102 598.794 1.051.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -52.543 -72.104 -24.883 -62.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.627.824 3.990.336 4.648.406 1.999.897Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.887.832 -1.825.312 -1.084.754 -1.201.603Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.063.395 -1.177.614 -1.037.321 -633.208Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 175.563 -647.698 -47.433 -568.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294DÖNEM KARI (ZARARI)6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.739.992 2.165.024 3.563.652 798.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862640BIST