***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.307.628 5.307.628 0 5.307.628
Sermaye Arttırımı
14 5.000.000 -5.000.000 0
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 10.000.000 1.807.366 3.677.289 5.307.628 20.792.283 0 20.792.283
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.695.830 9.695.830 0 9.695.830
Sermaye Arttırımı
14 7.000.000 -7.000.000 0 0 0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 0 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 17.000.000 2.330.582 618.385 9.695.830 29.644.797 0 29.644.797
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.814.276 6.401.625
Dönem Karı (Zararı)
9.695.830 5.307.628
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.695.830 5.307.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-297.021 -1.519.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
656.415 41.925
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 359.851 771.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
359.851 771.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.016.518 -2.852.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-827.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-189.174 -2.852.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-296.769 518.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.394.093 -229.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-33.971.575 46.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.015.968 -985.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
324.513 -1.100.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
691.455 114.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.541 -1.347.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.031 972.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.408 942.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
242.623 29.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.333.024 1.084.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-510.970 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.843.994 1.084.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.995.284 3.558.194
Alınan Faiz
15 827.344 2.843.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
419.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.065.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.055 -3.795.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -41.925
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-41.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 36.055 -3.753.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
36.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.753.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 3.914.063
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.914.063
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.914.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.778.221 6.520.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.778.221 6.520.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.939.286 15.279.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 161.065 21.799.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 161.065 21.939.286
Finansal Yatırımlar
4 34.503.844 532.269
Ticari Alacaklar
5,20 2.307.595 3.323.563
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.178.718 2.503.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
128.877 820.332
Peşin Ödenmiş Giderler
8 205.807 169.266
ARA TOPLAM
37.178.311 25.964.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.178.311 25.964.384
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 3.579.042 3.615.095
Ertelenmiş Vergi Varlığı
697.980 401.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.277.022 4.016.306
TOPLAM VARLIKLAR
41.455.333 29.980.690
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
383.318 118.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 102.964 80.556
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 280.354 37.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
175.796 379.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 1.113.972 960.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.246.696 478.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.116.125 478.415
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 130.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.000.000 294.340
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.000.000
ARA TOPLAM
6.919.782 2.231.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.919.782 2.231.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.047.211 4.090.940
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.047.211 4.090.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 4.047.211 4.090.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
843.543 709.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 843.543 709.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.890.754 4.800.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.810.536 7.031.723
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.644.797 22.948.967
Ödenmiş Sermaye
9 17.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.330.582 1.807.366
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 618.385 677.289
Net Dönem Karı veya Zararı
14 9.695.830 10.464.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.644.797 22.948.967
TOPLAM KAYNAKLAR
41.455.333 29.980.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371
BRÜT KAR (ZARAR)
22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -11.114.190 -9.161.209 -7.286.819 -2.922.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.345.563 2.908.940 725.427 971.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -74.501 -108.299 -46.841 -36.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.882.673 -2.586.923 -2.079.595 -1.020.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.179.442 -2.068.443 -2.153.368 -890.829
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 296.769 -518.480 73.773 -129.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884312
BIST