***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.307.628 5.307.628 0 5.307.628Sermaye Arttırımı14 5.000.000 -5.000.000 0Kar PaylarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 10.000.000 1.807.366 3.677.289 5.307.628 20.792.283 0 20.792.283Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.695.830 9.695.830 0 9.695.830Sermaye Arttırımı14 7.000.000 -7.000.000 0 0 0Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 0 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 17.000.000 2.330.582 618.385 9.695.830 29.644.797 0 29.644.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.814.276 6.401.625Dönem Karı (Zararı)9.695.830 5.307.628Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.695.830 5.307.628Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-297.021 -1.519.841Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler656.415 41.925Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 359.851 771.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler359.851 771.884Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.016.518 -2.852.130Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-827.344Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-189.174 -2.852.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-296.769 518.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.394.093 -229.593Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-33.971.575 46.197Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.015.968 -985.388İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)324.513 -1.100.147İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)691.455 114.759Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.541 -1.347.734Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler265.031 972.335İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.408 942.656İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)242.623 29.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.333.024 1.084.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-510.970 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.843.994 1.084.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.995.284 3.558.194Alınan Faiz15 827.344 2.843.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler419.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.065.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.055 -3.795.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -41.925Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-41.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 36.055 -3.753.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları36.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.753.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 3.914.063Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.914.063Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.914.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.778.221 6.520.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.778.221 6.520.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.939.286 15.279.610DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 161.065 21.799.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 161.065 21.939.286Finansal Yatırımlar4 34.503.844 532.269Ticari Alacaklar5,20 2.307.595 3.323.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.178.718 2.503.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar128.877 820.332Peşin Ödenmiş Giderler8 205.807 169.266ARA TOPLAM37.178.311 25.964.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.178.311 25.964.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 3.579.042 3.615.095Ertelenmiş Vergi Varlığı697.980 401.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.277.022 4.016.306TOPLAM VARLIKLAR41.455.333 29.980.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar383.318 118.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 102.964 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 280.354 37.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar175.796 379.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7 1.113.972 960.682Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.246.696 478.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.116.125 478.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 130.571Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.000.000 294.340İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.000.000ARA TOPLAM6.919.782 2.231.457TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.919.782 2.231.457UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.047.211 4.090.940İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.047.211 4.090.940Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 4.047.211 4.090.940Uzun Vadeli Karşılıklar843.543 709.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 843.543 709.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.890.754 4.800.266TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.810.536 7.031.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.644.797 22.948.967Ödenmiş Sermaye9 17.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.330.582 1.807.366Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 618.385 677.289Net Dönem Karı veya Zararı14 9.695.830 10.464.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.644.797 22.948.967TOPLAM KAYNAKLAR41.455.333 29.980.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371BRÜT KAR (ZARAR)22.421.631 14.255.119 15.207.319 5.891.371Genel Yönetim Giderleri17,18 -11.114.190 -9.161.209 -7.286.819 -2.922.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.345.563 2.908.940 725.427 971.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -74.501 -108.299 -46.841 -36.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.578.503 7.894.551 8.599.086 3.904.215Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.882.673 -2.586.923 -2.079.595 -1.020.047Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -3.179.442 -2.068.443 -2.153.368 -890.829Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 296.769 -518.480 73.773 -129.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168DÖNEM KARI (ZARARI)9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.695.830 5.307.628 6.519.491 2.884.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884312BIST