***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler215.832 4.100.814 -4.316.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.464.312 10.464.312 0 10.464.312Sermaye Arttırımı13 5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.391.554 13.391.554 0 13.391.554Sermaye Arttırımı13 7.000.000 -7.000.000Kar Payları-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 17.000.000 2.330.582 1.118.385 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.639.654 9.659.721Dönem Karı (Zararı)13.391.554 10.464.312Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.464.312Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.646.356 1.491.677Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler875.505 751.710Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-623.406 1.630.127Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-623.406 1.630.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler173.146 -3.841.216Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-932.932 -3.841.216Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.106.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.221.111 2.951.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.132.842 -2.398.460Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-23.659.218 23.245Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler284.427 -2.344.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)352.529 -1.747.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-68.102 -596.809Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)102.460 -21.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler251.569 34.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.982 25.076İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)226.587 8.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler887.920 -90.012Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)887.920 -90.012Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.094.932 9.557.529Alınan Faiz928.362 3.579.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.290.444 -1.297.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.182.640 -2.179.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-143.122 250.235Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -143.122 250.235Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları250.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.995.688 -3.247.345Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-247.345Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.495.688Ödenen Temettüler-2.500.000 -3.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.778.464 6.662.611NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.778.464 6.662.611DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.933.079 15.270.468DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.154.615 21.933.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.159.185 21.939.286Finansal Yatırımlar4 24.191.487 532.269Ticari Alacaklar5 3.039.136 3.323.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.150.702 2.503.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar888.434 820.332Peşin Ödenmiş Giderler7 66.806 169.266ARA TOPLAM37.456.614 25.964.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.456.614 25.964.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 143.122 5.340Kullanım Hakkı Varlıkları6 3.324.209 3.609.755Ertelenmiş Vergi Varlığı20 389.720 401.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.857.051 4.016.306TOPLAM VARLIKLAR41.313.665 29.980.690KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.056.747 1.362.992İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.056.747 1.362.992Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.056.747 1.362.992İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 369.856 118.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlar105.538 80.556İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar264.318 37.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 417.653 379.733Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.026.980 960.682Kısa Vadeli Karşılıklar11 524.759 478.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 408.259 478.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 170.199 294.340İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler170.199ARA TOPLAM3.566.194 3.594.449TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.566.194 3.594.449UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.265.587 2.727.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.265.587 2.727.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.265.587 2.727.948Uzun Vadeli Karşılıklar641.363 709.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 641.363 709.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.906.950 3.437.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.473.144 7.031.723ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.840.521 22.948.967Ödenmiş Sermaye13 17.000.000 10.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.248.462 1.807.366Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 1.200.505 677.289Net Dönem Karı veya Zararı13.391.554 10.464.312TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.840.521 22.948.967TOPLAM KAYNAKLAR41.313.665 29.980.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 30.250.498 22.394.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.250.498 22.394.187BRÜT KAR (ZARAR)30.250.498 22.394.187Genel Yönetim Giderleri16 -14.704.863 -12.501.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.161.950 3.659.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -94.920 -136.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.612.665 13.415.368FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.612.665 13.415.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.612.665 13.415.368Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -4.221.111 -2.951.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.209.620 -3.139.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -11.491 188.818SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.391.554 10.464.312DÖNEM KARI (ZARARI)13.391.554 10.464.312Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.391.554 10.464.312Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.391.554 10.464.312Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.391.554 10.464.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910935BIST