***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 14:18
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
441.096 10.023.216 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.391.554 13.391.554 0 13.391.554
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
13 7.000.000 -7.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.889.727 2.889.727 0 2.889.727
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.000.000 2.918.040 13.922.481 2.889.727 36.730.248 0 36.730.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.530.322 4.750.681
Dönem Karı (Zararı)
2.889.727 3.176.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.889.727 3.176.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.332.436 -460.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
875.505 504
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-559.576 367.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-676.076 367.831
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
138.730 -605.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-967.348 -605.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.106.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
877.777 -222.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.692.854 1.429.785
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.431.451 105.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
694.947 1.158.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -21.135 456.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 716.082 701.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-216.788 -88.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -183.890 198.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.149 19.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -189.039 178.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19 -555.672 56.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.093.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
538.236 56.652
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.470.691 4.145.698
Alınan Faiz
967.348 604.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.026.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.907 -402.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -504
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.907 -401.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 8.907 -401.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.464.000 243.034
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.464.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.985.415 4.591.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.985.415 4.591.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.159.185 21.933.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
173.770 26.524.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.770 10.159.185
Finansal Yatırımlar
4 36.622.938 24.191.487
Ticari Alacaklar
5 2.344.190 3.039.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.171.837 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
172.353 888.434
Peşin Ödenmiş Giderler
7 283.594 66.806
ARA TOPLAM
39.424.492 37.456.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.424.492 37.456.614
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 134.215 143.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 3.542.612 3.324.209
Ertelenmiş Vergi Varlığı
246.435 389.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.923.262 3.857.051
TOPLAM VARLIKLAR
43.347.754 41.313.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
868.678 1.056.747
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
868.678 1.056.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
868.678 1.056.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 185.966 369.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
110.687 105.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.279 264.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
170.896 417.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
734.492 1.026.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
422.431 524.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
305.931 408.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 170.199
ARA TOPLAM
2.382.463 3.566.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.382.463 3.566.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.550.526 3.265.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.550.526 3.265.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.550.526 3.265.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
684.517 641.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
684.517 641.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.235.043 3.906.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.617.506 7.473.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.730.248 33.840.521
Ödenmiş Sermaye
13 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.918.040 2.248.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 13.922.481 1.200.505
Net Dönem Karı veya Zararı
2.889.727 13.391.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.730.248 33.840.521
TOPLAM KAYNAKLAR
43.347.754 41.313.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 6.836.198 7.214.312
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.836.198 7.214.312
BRÜT KAR (ZARAR)
6.836.198 7.214.312
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.970.283 -3.827.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
967.348 620.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-65.759 -27.660
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.767.504 3.979.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.767.504 3.979.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.767.504 3.979.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-877.777 -803.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-734.492 -1.026.074
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-143.285 222.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.889.727 3.176.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.889.727 3.176.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.889.727 3.176.338
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.889.727 3.176.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.889.727 3.176.338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931665
BIST