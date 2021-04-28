***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler441.096 10.023.216 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.391.554 13.391.554 0 13.391.554Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı13 7.000.000 -7.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.889.727 2.889.727 0 2.889.727Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler13 17.000.000 2.918.040 13.922.481 2.889.727 36.730.248 0 36.730.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.530.322 4.750.681Dönem Karı (Zararı)2.889.727 3.176.338Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.889.727 3.176.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.332.436 -460.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler875.505 504Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-559.576 367.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-676.076 367.831Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler116.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler138.730 -605.764Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-967.348 -605.764Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.106.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler877.777 -222.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.692.854 1.429.785Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.431.451 105.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler694.947 1.158.094İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -21.135 456.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 716.082 701.571Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-216.788 -88.918Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -183.890 198.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.149 19.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19 -189.039 178.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 -555.672 56.652Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.093.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)538.236 56.652Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.470.691 4.145.698Alınan Faiz967.348 604.983Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.026.979YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.907 -402.356Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -504Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-504Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.907 -401.852Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 8.907 -401.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.464.000 243.034Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri243.034Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.464.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.985.415 4.591.359NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.985.415 4.591.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.159.185 21.933.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ173.770 26.524.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 173.770 10.159.185Finansal Yatırımlar4 36.622.938 24.191.487Ticari Alacaklar5 2.344.190 3.039.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.171.837 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar172.353 888.434Peşin Ödenmiş Giderler7 283.594 66.806ARA TOPLAM39.424.492 37.456.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.424.492 37.456.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 134.215 143.122Kullanım Hakkı Varlıkları6 3.542.612 3.324.209Ertelenmiş Vergi Varlığı246.435 389.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.923.262 3.857.051TOPLAM VARLIKLAR43.347.754 41.313.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar868.678 1.056.747İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar868.678 1.056.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar868.678 1.056.747İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 185.966 369.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar110.687 105.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar75.279 264.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar170.896 417.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü734.492 1.026.980Kısa Vadeli Karşılıklar422.431 524.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar305.931 408.259Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 170.199ARA TOPLAM2.382.463 3.566.194TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.382.463 3.566.194UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.550.526 3.265.587İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.550.526 3.265.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.550.526 3.265.587Uzun Vadeli Karşılıklar684.517 641.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar684.517 641.363TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.235.043 3.906.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.617.506 7.473.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.730.248 33.840.521Ödenmiş Sermaye13 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.918.040 2.248.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 13.922.481 1.200.505Net Dönem Karı veya Zararı2.889.727 13.391.554TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.730.248 33.840.521TOPLAM KAYNAKLAR43.347.754 41.313.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 6.836.198 7.214.312TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.836.198 7.214.312BRÜT KAR (ZARAR)6.836.198 7.214.312Genel Yönetim Giderleri16 -3.970.283 -3.827.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler967.348 620.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-65.759 -27.660ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.767.504 3.979.416FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.767.504 3.979.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.767.504 3.979.416Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-877.777 -803.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri-734.492 -1.026.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-143.285 222.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.889.727 3.176.338DÖNEM KARI (ZARARI)2.889.727 3.176.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.889.727 3.176.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.889.727 3.176.338Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.889.727 3.176.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931665BIST