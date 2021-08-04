***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.739.992 6.739.992 0 6.739.992Sermaye ArttırımıKar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 10.000.000 2.330.582 7.618.385 6.739.992 26.688.959 0 26.688.959Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.332.841 4.332.841 0 4.332.841Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 4.332.841 38.173.362 0 38.173.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.429.188 -20.870.477Dönem Karı (Zararı)4.332.841 6.739.992Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.332.841 6.739.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.868.184 2.572.295Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 478.352 436.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 1.194.584 1.247.075Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.194.584 1.247.075Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler430.483 -998.625Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-32.382 -796.912Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler462.865 -201.713Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.764.765 1.887.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.599.051 -28.992.327Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-15.437.454 -29.459.689Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler771.295 629.615İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)56.688 -62.447İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)714.607 692.062Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-224.114 -13.810Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-92.290 64.430İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.149 24.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-97.439 39.448İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-616.488 -212.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-616.488 -212.873Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.398.026 -19.680.040Alınan Faiz17 32.382 833.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -328.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-735.467 -2.023.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.115 643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 643Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7,8 643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-136.115 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -136.115FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.415.123 -878.642Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.415.123 -878.642Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-1.415.123 -878.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.980.426 -21.748.476NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.980.426 -21.748.476DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.159.185 21.902.682DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 178.759 154.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 178.759 10.159.185Finansal Yatırımlar4 39.628.941 24.191.487Ticari Alacaklar5 2.627.842 3.039.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.454.015 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar173.827 888.434Peşin Ödenmiş Giderler6 290.920 66.806ARA TOPLAM42.726.462 37.456.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.726.462 37.456.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 87.932 143.122Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.923.731 3.324.209Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 113.431Ertelenmiş Vergi Varlığı22 559.827 389.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.684.921 3.857.051TOPLAM VARLIKLAR46.411.383 41.313.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.095.020 1.056.747İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.095.020 1.056.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.095.020 1.056.747İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 277.566 369.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar110.687 105.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar166.879 264.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 452.059 417.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.199.405 1.026.980Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.633.034 524.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.516.534 408.259Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 272.554 170.199İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler272.554 170.199ARA TOPLAM4.929.638 3.566.194TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.929.638 3.566.194UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.580.711 3.265.587İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.580.711 3.265.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.580.711 3.265.587Uzun Vadeli Karşılıklar727.672 641.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 727.672 641.363TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.308.383 3.906.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.238.021 7.473.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.173.362 33.840.521Ödenmiş Sermaye15 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.918.040 2.248.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.922.481 1.200.505Net Dönem Karı veya Zararı4.332.841 13.391.554TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.173.362 33.840.521TOPLAM KAYNAKLAR46.411.383 41.313.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109BRÜT KAR (ZARAR)14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109Genel Yönetim Giderleri18,19 -10.436.957 -7.159.985 -6.466.674 -3.332.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 2.072.186 1.218.930 1.104.838 598.794Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -86.593 -52.543 -20.834 -24.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.764.765 -1.887.832 -886.988 -1.084.754Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.934.872 -2.063.395 -1.200.380 -1.037.321Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 170.107 175.563 313.392 -47.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652DÖNEM KARI (ZARARI)4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954845BIST