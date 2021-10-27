***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler523.216 9.941.096 -10.464.312 9.695.830 9.695.830 0 9.695.830Sermaye Arttırımı7.000.000 -7.000.000 0Kar Payları-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler11 17.000.000 2.330.582 618.385 9.695.830 29.644.797 0 29.644.797Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.909.755 9.909.755 0 9.909.755Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 9.909.755 43.750.276 0 43.750.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.245.018 -21.814.276Dönem Karı (Zararı)9.909.755 9.695.830Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.909.755 9.695.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.823.760 -297.021Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 729.971 656.415Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.988.177 359.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.988.177 359.851Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler603.782 -1.016.518Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-54.553 -827.344Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler658.335 -189.174Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.501.830 -296.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.097.656 -30.394.093Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-21.951.811 -33.971.575Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler140.618 1.015.968İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-629.911 324.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)770.529 691.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-186.598 -36.541Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.248 265.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.149 22.408İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-182.397 242.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.922.617 2.333.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-510.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.922.617 2.843.994Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.364.141 -20.995.284Alınan Faiz17 54.553 827.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 419.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.935.430 -2.065.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.115 36.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-136.115 36.055Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -136.115 36.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.584.924 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.584.924 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-1.584.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.966.057 -21.778.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.966.057 -21.778.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.159.185 21.939.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 193.128 161.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 193.128 10.159.1852.780.613 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar117.905 888.434Peşin Ödenmiş Giderler6 253.406 66.806ARA TOPLAM49.488.350 37.456.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.488.350 37.456.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 79.025 143.122Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.597.602 3.324.209Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 102.090Ertelenmiş Vergi Varlığı807.794 389.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.586.511 3.857.051TOPLAM VARLIKLAR53.074.861 41.313.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar554.852 1.056.747İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar554.852 1.056.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 554.852 1.056.747İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 192.608 369.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar110.687 105.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar81.921 264.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar237.333 417.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.148.326 1.026.980Kısa Vadeli Karşılıklar658.473 524.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar541.973 408.259Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.928.724 170.199İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.928.724 170.199ARA TOPLAM5.720.316 3.566.194TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.720.316 3.566.194UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.833.443 3.265.587İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.833.443 3.265.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.833.443 3.265.587Uzun Vadeli Karşılıklar770.826 641.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar770.826 641.363TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.604.269 3.906.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.324.585 7.473.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.750.276 33.840.521Ödenmiş Sermaye15 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.918.040 2.248.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.922.481 1.200.505Net Dönem Karı veya Zararı9.909.755 13.391.554TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.750.276 33.840.521TOPLAM KAYNAKLAR53.074.861 41.313.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319Genel Yönetim Giderleri19 -14.095.428 -11.114.190 -3.658.471 -7.286.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.532.282 1.345.563 1.460.096 725.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -97.370 -74.501 -10.777 -46.841ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.665.682 -2.882.673 -1.900.917 -2.079.595Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.083.756 -3.179.442 -2.148.884 -2.153.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri418.074 296.769 247.967 73.773SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491DÖNEM KARI (ZARARI)9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972776BIST