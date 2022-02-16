***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 21:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
441.096 10.023.216 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.391.554 13.391.554 0 13.391.554
Sermaye Arttırımı
7.000.000 -7.000.000 0
Kar Payları
-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.552.986 15.552.986 0 15.552.986
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.059.172 -13.828.885
Dönem Karı (Zararı)
15.552.986 13.391.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.237.098 5.223.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 900.311 875.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 3.203.534 138.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.203.534 138.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
340.265 65.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-562.987 -915.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
903.252 981.623
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.538.611 -76.788
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.538.611 -76.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.331.599 4.221.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.156.561 -27.926.243
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -12.923.206 -23.582.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-982.127 284.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.459.588 352.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
477.461 -68.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -104.939 102.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -67.190 251.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.593 24.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.783 226.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.079.099 -4.982.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.079.099 -4.982.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.633.523 -9.311.001
Alınan Faiz
17 562.987 915.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -5.137.338 -4.143.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.290.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-627.073 -727.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-627.073 -727.741
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -627.073 -727.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-685.536 2.778.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.536 278.162
Ödenen Temettüler
2.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-253.437 -11.778.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-253.437 -11.778.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.154.615 21.933.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.901.178 10.154.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.906.083 10.159.185
Finansal Yatırımlar
4 41.653.304 24.191.487
Ticari Alacaklar
5 4.381.263 3.039.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.970.290 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
410.973 888.434
Peşin Ödenmiş Giderler
9 171.745 66.806
ARA TOPLAM
56.112.395 37.456.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.112.395 37.456.614
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
6 70.118 143.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.717.476 3.324.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 133.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
311.194 389.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.232.705 3.857.051
TOPLAM VARLIKLAR
59.345.100 41.313.665
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 530.003 1.056.747
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
530.003 1.056.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
530.003 1.056.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 302.666 369.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
126.131 105.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
176.535 264.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 247.355 417.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.142.715 1.026.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.556.439 524.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.439.939 408.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 252.403 170.199
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
252.403 170.199
ARA TOPLAM
6.031.581 3.566.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.031.581 3.566.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.106.795 3.265.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.106.795 3.265.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.106.795 3.265.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 813.217 641.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
813.217 641.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.920.012 3.906.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.951.593 7.473.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.393.507 33.840.521
Ödenmiş Sermaye
14 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.918.040 2.248.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.922.481 1.200.505
Net Dönem Karı veya Zararı
15.552.986 13.391.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.393.507 33.840.521
TOPLAM KAYNAKLAR
59.345.100 41.313.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 35.913.021 30.250.498
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.913.021 30.250.498
BRÜT KAR (ZARAR)
35.913.021 30.250.498
Genel Yönetim Giderleri
17 -22.154.265 -14.704.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.243.427 2.161.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.599 -94.920
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.884.584 17.612.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.884.584 17.612.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.884.584 17.612.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.331.598 -4.221.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.253.073 -4.209.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-78.525 -11.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.552.986 13.391.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.552.986 13.391.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.552.986 13.391.554
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.552.986 13.391.554
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.552.986 13.391.554
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002241
BIST