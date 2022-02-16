***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler441.096 10.023.216 -10.464.312 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.391.554 13.391.554 0 13.391.554Sermaye Arttırımı7.000.000 -7.000.000 0Kar Payları-2.500.000 -2.500.000 -2.500.000Dönem Sonu Bakiyeler14 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.552.986 15.552.986 0 15.552.986Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler14 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.059.172 -13.828.885Dönem Karı (Zararı)15.552.986 13.391.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.237.098 5.223.688Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7,8 900.311 875.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12 3.203.534 138.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.203.534 138.119Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler340.265 65.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-562.987 -915.882Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler903.252 981.623Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.538.611 -76.788Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.538.611 -76.788Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.331.599 4.221.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.156.561 -27.926.243Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -12.923.206 -23.582.430Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-982.127 284.427İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.459.588 352.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)477.461 -68.102Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -104.939 102.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -67.190 251.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.593 24.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-87.783 226.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.079.099 -4.982.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.079.099 -4.982.269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.633.523 -9.311.001Alınan Faiz17 562.987 915.882Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -5.137.338 -4.143.322Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.290.444YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-627.073 -727.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-627.073 -727.741Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -627.073 -727.741FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-685.536 2.778.162Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-685.536 278.162Ödenen Temettüler2.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-253.437 -11.778.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-253.437 -11.778.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.154.615 21.933.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.901.178 10.154.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.906.083 10.159.185Finansal Yatırımlar4 41.653.304 24.191.487Ticari Alacaklar5 4.381.263 3.039.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.970.290 2.150.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar410.973 888.434Peşin Ödenmiş Giderler9 171.745 66.806ARA TOPLAM56.112.395 37.456.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.112.395 37.456.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 70.118 143.122Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.717.476 3.324.209Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 133.917Ertelenmiş Vergi Varlığı311.194 389.720TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.232.705 3.857.051TOPLAM VARLIKLAR59.345.100 41.313.665KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 530.003 1.056.747İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar530.003 1.056.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar530.003 1.056.747İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 302.666 369.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar126.131 105.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar176.535 264.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 247.355 417.653Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 1.142.715 1.026.980Kısa Vadeli Karşılıklar12 3.556.439 524.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.439.939 408.259Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 252.403 170.199İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler252.403 170.199ARA TOPLAM6.031.581 3.566.194TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.031.581 3.566.194UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.106.795 3.265.587İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.106.795 3.265.587Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.106.795 3.265.587Uzun Vadeli Karşılıklar12 813.217 641.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar813.217 641.363TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.920.012 3.906.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.951.593 7.473.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.393.507 33.840.521Ödenmiş Sermaye14 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 2.918.040 2.248.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.922.481 1.200.505Net Dönem Karı veya Zararı15.552.986 13.391.554TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.393.507 33.840.521TOPLAM KAYNAKLAR59.345.100 41.313.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 35.913.021 30.250.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.913.021 30.250.498BRÜT KAR (ZARAR)35.913.021 30.250.498Genel Yönetim Giderleri17 -22.154.265 -14.704.864Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.243.427 2.161.951Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-117.599 -94.920ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.884.584 17.612.665FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.884.584 17.612.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.884.584 17.612.665Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.331.598 -4.221.111Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.253.073 -4.209.620Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-78.525 -11.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.552.986 13.391.554DÖNEM KARI (ZARARI)15.552.986 13.391.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.552.986 13.391.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.552.986 13.391.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.552.986 13.391.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002241BIST