***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.552.986 15.552.986 0 15.552.986Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisialiyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.123.526 2.123.526 0 2.123.526Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 2.123.526 51.517.033 0 51.517.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.418.693 -8.530.322Dönem Karı (Zararı)2.123.526 2.889.727Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.123.526 2.889.727Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.209.417 1.332.436Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 498.658 875.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 -1.692.029 -559.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.808.529 -676.076Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler116.500 116.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.821.359 138.730Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.025.759 -967.348Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-795.600 1.106.078Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.990.287 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.990.287 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler795.600 877.777İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.586.022 -12.692.854Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-12.208.047 -12.431.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-379.398 694.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-213.199 -21.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-166.199 716.082Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)136.805 -216.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.084 -183.890İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.525 5.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.441 -189.039İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.859.534 -555.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.093.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.859.534 538.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.671.913 -8.470.691Alınan Faiz17 2.025.759 967.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)-772.539 -1.026.979YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-365.829 8.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-365.829 8.907Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-365.829 8.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.741 -1.464.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları112.741 -1.464.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.671.781 -9.985.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.671.781 -9.985.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.901.178 10.159.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 229.397 173.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 229.397 9.906.083Finansal Yatırımlar4 51.871.064 41.653.304Ticari Alacaklar5 4.001.866 4.381.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.757.092 3.970.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar244.774 410.973 6 308.549 171.745ARA TOPLAM56.410.876 56.112.395TOPLAM DÖNEN VARL 56.112.395DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 73.922 70.118Kullanım Hakkı Varlıkları2.802.975 2.717.476Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 117.180 133.917Ertelenmiş Vergi Varlığı588.829 311.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.582.906 3.232.705TOPLAM VARLIKLAR59.993.782 59.345.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar546.433 530.003İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar546.433 530.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 546.433 530.003İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 307.750 302.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar192.656 126.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar115.094 176.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 384.271 247.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.128.459 1.142.715Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.786.690 3.556.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.670.190 3.439.939Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 229.102 252.403İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.102 252.403ARA TOPLAM4.382.705 6.031.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.382.705 6.031.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.203.106 3.106.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.203.106 3.106.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.203.106 3.106.795Uzun Vadeli Karşılıklar890.938 813.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 890.938 813.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.094.044 3.920.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.476.749 9.951.593ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.517.033 49.393.507Ödenmiş Sermaye15 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.695.689 2.918.040Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 28.697.818 13.922.481Net Dönem Karı veya Zararı2.123.526 15.552.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.517.033 49.393.507TOPLAM KAYNAKLAR59.993.782 59.345.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı