***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.332.841 4.332.841 0 4.332.841Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 4.332.841 38.173.362 0 38.173.362Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.924.991 8.924.991 0 8.924.991Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 8.924.991 58.318.498 0 58.318.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.357.102 -8.429.188Dönem Karı (Zararı)8.924.991 4.332.841Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.924.991 4.332.841Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-731.212 3.868.184Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 623.821 478.352Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 -847.708 1.194.584Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-847.708 1.194.584Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler292.608 430.483Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-812.129 -32.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.104.737 462.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.674.503 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.674.503Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.874.570 1.764.765Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.971.523 -15.599.051Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-14.393.077 -15.437.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-623.964 771.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-728.446 56.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)104.482 714.607Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-187.096 -224.114Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.454 -92.290İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)80.536 5.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.082 -97.439Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.160 -616.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)158.160 -616.488Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.777.744 -7.398.026Alınan Faiz17 812.129 32.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-415.632 -328.077Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.975.855 -735.467YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-239.030 -136.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-239.030 -136.115Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-239.030Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-136.115Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.100.301 -1.415.123Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.415.123Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-1.415.123Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.100.301YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.696.433 -9.980.426NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.696.433 -9.980.426DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.906.083 10.159.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 209.650 178.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 209.649 9.906.083Finansal Yatırımlar4 59.720.884 41.653.304Ticari Alacaklar5 5.005.227 4.381.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.698.736 3.970.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar306.491 410.973Peşin Ödenmiş Giderler6 358.843 171.745ARA TOPLAM65.294.603 56.112.395TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.294.603 56.112.395DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 255.667 70.118Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.968.159 2.717.476Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 100.443 133.917Ertelenmiş Vergi Varlığı811.383 311.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.135.652 3.232.705TOPLAM VARLIKLAR69.430.255 59.345.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.428.975 530.003İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.428.975 530.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.428.975 530.003İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 377.121 302.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar206.668 126.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar170.453 176.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 379.275 247.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.541.618 1.142.715Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.553.290 3.556.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.436.790 3.439.939Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 261.789 252.403İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler261.789 252.403ARA TOPLAM7.542.068 6.031.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.542.068 6.031.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.601.030 3.106.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.601.030 3.106.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.601.030 3.106.795Uzun Vadeli Karşılıklar968.659 813.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 968.659 813.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.569.689 3.920.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.111.757 9.951.593ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.318.498 49.393.507Ödenmiş Sermaye15 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.695.689 2.918.040Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.697.818 13.922.481Net Dönem Karı veya Zararı8.924.991 15.552.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.318.498 49.393.507TOPLAM KAYNAKLAR69.430.255 59.345.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772BRÜT KAR (ZARAR)24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772Genel Yönetim Giderleri18,19 -22.429.734 -10.436.957 -12.067.710 -6.466.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 9.470.384 2.072.186 2.674.941 1.104.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -139.344 -86.593 -66.534 -20.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.874.569 -1.764.765 -2.078.969 -886.988Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -3.374.758 -1.934.872 -2.301.524 -1.200.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 500.189 170.107 222.555 313.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114DÖNEM KARI (ZARARI)8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051584BIST