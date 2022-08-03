***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2022 18:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.332.841 4.332.841 0 4.332.841
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 4.332.841 38.173.362 0 38.173.362
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.924.991 8.924.991 0 8.924.991
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 8.924.991 58.318.498 0 58.318.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.357.102 -8.429.188
Dönem Karı (Zararı)
8.924.991 4.332.841
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.924.991 4.332.841
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-731.212 3.868.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 623.821 478.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 -847.708 1.194.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-847.708 1.194.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
292.608 430.483
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-812.129 -32.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.104.737 462.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.674.503 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.674.503
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.874.570 1.764.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.971.523 -15.599.051
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.393.077 -15.437.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-623.964 771.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-728.446 56.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
104.482 714.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-187.096 -224.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.454 -92.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
80.536 5.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.082 -97.439
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.160 -616.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
158.160 -616.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.777.744 -7.398.026
Alınan Faiz
17 812.129 32.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-415.632 -328.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.975.855 -735.467
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.030 -136.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.030 -136.115
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.030
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.115
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.100.301 -1.415.123
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.415.123
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.415.123
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.100.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.696.433 -9.980.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.696.433 -9.980.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.906.083 10.159.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 209.650 178.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 209.649 9.906.083
Finansal Yatırımlar
4 59.720.884 41.653.304
Ticari Alacaklar
5 5.005.227 4.381.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.698.736 3.970.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
306.491 410.973
Peşin Ödenmiş Giderler
6 358.843 171.745
ARA TOPLAM
65.294.603 56.112.395
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.294.603 56.112.395
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 255.667 70.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.968.159 2.717.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 100.443 133.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
811.383 311.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.135.652 3.232.705
TOPLAM VARLIKLAR
69.430.255 59.345.100
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.428.975 530.003
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.428.975 530.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.428.975 530.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 377.121 302.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
206.668 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
170.453 176.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 379.275 247.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.541.618 1.142.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.553.290 3.556.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.436.790 3.439.939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 261.789 252.403
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
261.789 252.403
ARA TOPLAM
7.542.068 6.031.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.542.068 6.031.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.601.030 3.106.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.601.030 3.106.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.601.030 3.106.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
968.659 813.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 968.659 813.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.569.689 3.920.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.111.757 9.951.593
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.318.498 49.393.507
Ödenmiş Sermaye
15 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.695.689 2.918.040
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.697.818 13.922.481
Net Dönem Karı veya Zararı
8.924.991 15.552.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.318.498 49.393.507
TOPLAM KAYNAKLAR
69.430.255 59.345.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772
BRÜT KAR (ZARAR)
24.898.254 14.548.970 14.335.535 7.712.772
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -22.429.734 -10.436.957 -12.067.710 -6.466.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 9.470.384 2.072.186 2.674.941 1.104.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -139.344 -86.593 -66.534 -20.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.799.560 6.097.606 4.876.232 2.330.102
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.874.569 -1.764.765 -2.078.969 -886.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.374.758 -1.934.872 -2.301.524 -1.200.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 500.189 170.107 222.555 313.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.924.991 4.332.841 2.797.263 1.443.114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051584
BIST