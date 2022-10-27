***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 16:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.909.755 9.909.755 0 9.909.755
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 9.909.755 43.750.276 0 43.750.276
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.300.927 17.300.927 0 17.300.927
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 17.300.927 66.694.434 0 66.694.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.802.605 -8.245.018
Dönem Karı (Zararı)
17.300.927 9.909.755
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.300.927 9.909.755
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-633.648 7.823.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 950.659 729.971
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 -1.897.168 1.988.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.897.168 1.988.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-95.516 603.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-830.311 -54.553
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
734.795 658.335
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.023.672 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.023.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.432.049 4.501.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.656.870 -24.097.656
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.727.468 -21.951.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.108.265 140.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.138.526 -629.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.261 770.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.065.327 -186.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
347.504 -177.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.062 5.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
235.442 -182.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.896.686 -1.922.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.896.686 -1.922.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.989.591 -6.364.141
Alınan Faiz
17 830.311 54.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.345.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.298.069 -1.935.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-324.415 -136.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-324.415 -136.115
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-324.415 -136.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-558.817 -1.584.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-558.817 -1.584.924
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-558.817 -1.584.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.685.837 -9.966.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.685.837 -9.966.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.906.083 10.159.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 220.246 193.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 220.246 9.906.083
Finansal Yatırımlar
4 66.404.444 41.653.304
Ticari Alacaklar
5 7.489.528 4.381.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.108.816 3.970.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
380.712 410.973
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.237.072 171.745
ARA TOPLAM
75.351.290 56.112.395
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.351.290 56.112.395
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
7 299.384 70.118
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.093.501 2.717.476
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 83.705 133.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.038.485 311.194
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.515.075 3.232.705
TOPLAM VARLIKLAR
79.866.365 59.345.100
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.878.461 530.003
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.878.461 530.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.878.461 530.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 650.170 302.666
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
238.193 126.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
411.977 176.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 575.318 247.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 3.003.985 1.142.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.426.109 3.556.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.309.609 3.439.939
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.243.361 252.403
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.243.361 252.403
ARA TOPLAM
9.777.404 6.031.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.777.404 6.031.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.348.148 3.106.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.348.148 3.106.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.348.148 3.106.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.046.379 813.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.046.379 813.217
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.394.527 3.920.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.171.931 9.951.593
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.694.434 49.393.507
Ödenmiş Sermaye
15 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.695.689 2.918.040
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.697.818 13.922.481
Net Dönem Karı veya Zararı
17.300.927 15.552.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.694.434 49.393.507
TOPLAM KAYNAKLAR
79.866.365 59.345.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983
BRÜT KAR (ZARAR)
44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -33.929.509 -14.095.428 -11.499.775 -3.658.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.873.042 3.532.282 3.402.658 1.460.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-227.768 -97.370 -88.424 -10.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.432.049 -3.665.682 -2.557.480 -1.900.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.159.339 -4.083.756 -2.784.581 -2.148.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
727.290 418.074 227.101 247.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074657
BIST