***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.909.755 9.909.755 0 9.909.755Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 9.909.755 43.750.276 0 43.750.276Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 15.552.986 49.393.507 0 49.393.507Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler777.649 14.775.337 -15.552.986 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.300.927 17.300.927 0 17.300.927Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 17.000.000 3.695.689 28.697.818 17.300.927 66.694.434 0 66.694.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.802.605 -8.245.018Dönem Karı (Zararı)17.300.927 9.909.755Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.300.927 9.909.755Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-633.648 7.823.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 950.659 729.971Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12,14 -1.897.168 1.988.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.897.168 1.988.177Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-95.516 603.782Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-830.311 -54.553Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler734.795 658.335Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.023.672 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.023.672Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.432.049 4.501.830İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.656.870 -24.097.656Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-19.727.468 -21.951.811Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.108.265 140.618İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.138.526 -629.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)30.261 770.529Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.065.327 -186.598Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler347.504 -177.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.062 5.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)235.442 -182.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.896.686 -1.922.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.896.686 -1.922.617Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.989.591 -6.364.141Alınan Faiz17 830.311 54.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.345.256Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.298.069 -1.935.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-324.415 -136.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-324.415 -136.115Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-324.415 -136.115FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-558.817 -1.584.924Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-558.817 -1.584.924Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-558.817 -1.584.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.685.837 -9.966.057NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.685.837 -9.966.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.906.083 10.159.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 220.246 193.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 220.246 9.906.083Finansal Yatırımlar4 66.404.444 41.653.304Ticari Alacaklar5 7.489.528 4.381.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.108.816 3.970.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar380.712 410.973Peşin Ödenmiş Giderler6 1.237.072 171.745ARA TOPLAM75.351.290 56.112.395TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.351.290 56.112.395DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 299.384 70.118Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.093.501 2.717.476Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 83.705 133.917Ertelenmiş Vergi Varlığı1.038.485 311.194TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.515.075 3.232.705TOPLAM VARLIKLAR79.866.365 59.345.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.878.461 530.003İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.878.461 530.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.878.461 530.003İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 650.170 302.666İlişkili Taraflara Ticari Borçlar238.193 126.131İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar411.977 176.535Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 575.318 247.355Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 3.003.985 1.142.715Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.426.109 3.556.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.309.609 3.439.939Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.500 116.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 2.243.361 252.403İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.243.361 252.403ARA TOPLAM9.777.404 6.031.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.777.404 6.031.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.348.148 3.106.795İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.348.148 3.106.795Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.348.148 3.106.795Uzun Vadeli Karşılıklar1.046.379 813.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.046.379 813.217TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.394.527 3.920.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.171.931 9.951.593ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.694.434 49.393.507Ödenmiş Sermaye15 17.000.000 17.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.695.689 2.918.040Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.697.818 13.922.481Net Dönem Karı veya Zararı17.300.927 15.552.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.694.434 49.393.507TOPLAM KAYNAKLAR79.866.365 59.345.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983BRÜT KAR (ZARAR)44.017.211 24.235.953 19.118.957 9.686.983Genel Yönetim Giderleri18,19 -33.929.509 -14.095.428 -11.499.775 -3.658.471Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.873.042 3.532.282 3.402.658 1.460.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-227.768 -97.370 -88.424 -10.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.732.976 13.575.437 10.933.416 7.477.831Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.432.049 -3.665.682 -2.557.480 -1.900.917Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.159.339 -4.083.756 -2.784.581 -2.148.884Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri727.290 418.074 227.101 247.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914DÖNEM KARI (ZARARI)17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.300.927 9.909.755 8.375.936 5.576.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074657BIST