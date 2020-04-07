***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,87 % 0,00085332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,35 % 0,00012742Bağımsız Denetim Ücreti2.083,08 % 0,00226186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.299,42 % 0,02312739Fon Yönetim Ücreti170.331,81 % 0,18495011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.031,41 % 0,00654904Vergiler ve Diğer Harcamalar309,41 % 0,00033596Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.318,04 % 0,00686027TOPLAM GİDERLER207.276,39 % 0,22506537DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.096.084,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835792BIST