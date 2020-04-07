***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00191017Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri111,35 % 0,00027071Bağımsız Denetim Ücreti2.028,15 % 0,00493077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.092,22 % 0,02696704Fon Yönetim Ücreti30.429,85 % 0,07398005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.250,45 % 0,01276472Vergiler ve Diğer Harcamalar304,23 % 0,00073963Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.376,61 % 0,0082091TOPLAM GİDERLER53.378,56 % 0,12977219DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.132.509,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835793BIST