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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2020 15:07
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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00191017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
111,35 % 0,00027071
Bağımsız Denetim Ücreti
2.028,15 % 0,00493077
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.092,22 % 0,02696704
Fon Yönetim Ücreti
30.429,85 % 0,07398005
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.250,45 % 0,01276472
Vergiler ve Diğer Harcamalar
304,23 % 0,00073963
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.376,61 % 0,0082091
TOPLAM GİDERLER
53.378,56 % 0,12977219
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.132.509,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835793


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BFREN 214,50 3.586.916 % 10,00  
IDEAS 2,42 241.660 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
KLNMA 30,38 15.779.841 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3255 8,3673 % 0,76  
Frank 6,9489 6,9908 % 0,77  
Riyal 1,7939 1,8029 % -0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 -9,39  
Altın Gr. 358 358 -3,61  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,13 15,18 0,15  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,02  
B. Petrol 33,70 33,70 0,65  
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