***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,0003133Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri140,74 % 0,00005612Bağımsız Denetim Ücreti2.098,87 % 0,00083692Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.928,27 % 0,01831382Fon Yönetim Ücreti309.217,67 % 0,12330005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.217,15 % 0,00048534Gecelik Ters Repo Komisyonu31.631,88 % 0,01261316Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu301,6 % 0,00012026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,51 % 0,0001302Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.481,55 % 0,00577449TOPLAM GİDERLER406.129,94 % 0,16194366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ250.784.704,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835795BIST