***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,29 % 0,00339218Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,26 % 0,00047136Bağımsız Denetim Ücreti2.026,32 % 0,00874186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.342,21 % 0,03167545Fon Yönetim Ücreti28.580,4 % 0,12330034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar308,37 % 0,00133036Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.539,6 % 0,01095623TOPLAM GİDERLER41.692,45 % 0,17986778DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.179.499 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835797BIST