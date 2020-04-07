***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 15:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
786,29 % 0,00339218
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,26 % 0,00047136
Bağımsız Denetim Ücreti
2.026,32 % 0,00874186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.342,21 % 0,03167545
Fon Yönetim Ücreti
28.580,4 % 0,12330034
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
308,37 % 0,00133036
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.539,6 % 0,01095623
TOPLAM GİDERLER
41.692,45 % 0,17986778
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.179.499 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835797
BIST
17:3292.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 746,59
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:326,7551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:327,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:32360,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,45
|Açılış
|: 360,55
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.528.572
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.485.469
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.389.488
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,28
|1.465.938.087
|% 2,45
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|458.927.766
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|131.674.807
|% 1,08
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9468
|6,9886
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7936
|1,8025
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,36
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:44GEDIK
Yüzde 5.17 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 526 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VAKBN, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TOASO
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 57 artarak (% 0.58 ) 87, 552
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, METAL, EKIZ, KERVN, IZTAR, HALKS, TACTR