***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00148066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,77 % 0,00021252Bağımsız Denetim Ücreti2.029,36 % 0,00382435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.638,35 % 0,02570164Fon Yönetim Ücreti130.856,2 % 0,24660013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar305,47 % 0,00057566Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.841,06 % 0,00723853TOPLAM GİDERLER151.568,91 % 0,28563349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.064.124,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835798BIST