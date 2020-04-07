***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 15:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00092118
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
118,63 % 0,00013909
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030,31 % 0,0023804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.583,34 % 0,02178766
Fon Yönetim Ücreti
210.332,53 % 0,24660012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
308,59 % 0,0003618
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.035,06 % 0,00707568
TOPLAM GİDERLER
238.194,16 % 0,27926593
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.292.954,36 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835799
BIST
17:3493.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 932,41
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:346,7613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:347,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:34360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,99
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.559.521
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.586.916
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.779.841
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,24
|1.485.688.018
|% 2,28
|
|THYAO
|9,52
|1.468.734.393
|% 3,82
|
|GARAN
|7,83
|1.030.665.354
|% 0,90
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|656.218.217
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|463.520.107
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|656.218.217
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.468.734.393
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|132.034.920
|% 1,08
|
|GARAN
|7,83
|1.030.665.354
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9489
|6,9908
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7939
|1,8029
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,39
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|33,70
|33,70
|0,65
|