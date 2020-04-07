***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00092118Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri118,63 % 0,00013909Bağımsız Denetim Ücreti2.030,31 % 0,0023804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.583,34 % 0,02178766Fon Yönetim Ücreti210.332,53 % 0,24660012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar308,59 % 0,0003618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.035,06 % 0,00707568TOPLAM GİDERLER238.194,16 % 0,27926593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.292.954,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835799BIST