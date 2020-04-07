***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,15 % 0,00038778Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri130,27 % 0,00006426Bağımsız Denetim Ücreti2.044,13 % 0,00100829Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.153,08 % 0,02079257Fon Yönetim Ücreti499.935,98 % 0,24660012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu23,3 % 0,00001149Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar320,6 % 0,00015814Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.819,28 % 0,00583002TOPLAM GİDERLER557.212,79 % 0,27485267DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ202.731.443,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835801BIST