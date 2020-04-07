***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,53 % 0,00037526Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131 % 0,0000625Bağımsız Denetim Ücreti1.378,5 % 0,00065769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.015,73 % 0,02052309Fon Yönetim Ücreti181.091,67 % 0,08640004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar321,13 % 0,00015321Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.636,22 % 0,00602882TOPLAM GİDERLER239.360,78 % 0,11420063DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ209.596.732,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835804BIST