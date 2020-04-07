***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,39 % 0,00209997Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,95 % 0,00029628Bağımsız Denetim Ücreti1.361,7 % 0,00363627Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.773,56 % 0,02876962Fon Yönetim Ücreti37.073,22 % 0,099Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu667,14 % 0,00178152Vergiler ve Diğer Harcamalar303,87 % 0,00081145Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.671,23 % 0,00713323TOPLAM GİDERLER53.748,06 % 0,14352834DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.447.698,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835806BIST