***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,39 % 0,00163758Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,15 % 0,00023354Bağımsız Denetim Ücreti1.362,72 % 0,00283772Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.963,5 % 0,02491274Fon Yönetim Ücreti35.526,43 % 0,07398009Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar304,89 % 0,0006349Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.301,09 % 0,00687418TOPLAM GİDERLER53.357,17 % 0,11111075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.021.610,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835807BIST