***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,99 % 0,00076456Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,4 % 0,00011405Bağımsız Denetim Ücreti2.036,3 % 0,00197825Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.801,61 % 0,02118014Fon Yönetim Ücreti253.835,87 % 0,24660005Hisse Senedi Komisyonu6.468,09 % 0,00628371Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu47.952,52 % 0,04658559Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu316,05 % 0,00030704Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar311,12 % 0,00030225Türev Araçlar Komisyonu8.939,03 % 0,00868421Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.399,6 % 0,00427419TOPLAM GİDERLER346.964,58 % 0,33707404DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.934.234,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835808BIST