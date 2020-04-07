***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,39 % 0,00040647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,64 % 0,00006649Bağımsız Denetim Ücreti1.376,64 % 0,00071156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.884,27 % 0,02216621Fon Yönetim Ücreti109.695,79 % 0,05670005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,08 % 0,00000211Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu22.660,51 % 0,01171287Vergiler ve Diğer Harcamalar1.896,33 % 0,00098018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.114,76 % 0,00574505TOPLAM GİDERLER190.547,41 % 0,098491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ193.466.823,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835809BIST