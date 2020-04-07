***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,47 % 0,00210497Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,82 % 0,00029661Bağımsız Denetim Ücreti1.361,8 % 0,00364483Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.098,59 % 0,02702865Fon Yönetim Ücreti36.988,97 % 0,09900017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar303,87 % 0,0008133Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.666,15 % 0,00713589TOPLAM GİDERLER52.316,67 % 0,14002442DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.362.533,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835812BIST