***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,0015218Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,57 % 0,00021768Bağımsız Denetim Ücreti1.363,18 % 0,00263608Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.742,77 % 0,02464158Fon Yönetim Ücreti31.880,77 % 0,06165007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu625,71 % 0,00120998Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu204,07 % 0,00039462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar305,31 % 0,0005904Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.390,61 % 0,00655666TOPLAM GİDERLER51.411,95 % 0,09941887DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.712.466,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835814BIST