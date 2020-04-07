***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00065416Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,39 % 0,00010007Bağımsız Denetim Ücreti2.035,85 % 0,00169229Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.451,72 % 0,02281917Fon Yönetim Ücreti74.165,72 % 0,06165005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.049,97 % 0,00170403Vergiler ve Diğer Harcamalar312,14 % 0,00025947Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.259,81 % 0,0060347TOPLAM GİDERLER114.182,56 % 0,09491394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.301.154,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835815BIST