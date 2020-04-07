***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri392,4 % 0,02847908Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,29 % 0,00952859Bağımsız Denetim Ücreti2.044,3 % 0,14836844Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri480,27 % 0,03485639Fon Yönetim Ücreti6.447,42 % 0,46793213Hisse Senedi Komisyonu1.076,49 % 0,07812804Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu58,37 % 0,0042363Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,56 % 0,00091156Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar319,42 % 0,02318243Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.208,96 % 0,52320215TOPLAM GİDERLER18.171,48 % 1,3188251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.377.853,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835826BIST