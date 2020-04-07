***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,01426109Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00772276Bağımsız Denetim Ücreti2.249,1 % 0,04075762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri744,11 % 0,01348457Fon Yönetim Ücreti3.401,93 % 0,06164891Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu270,18 % 0,00489613Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu199,83 % 0,00362127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar568,2 % 0,01029678Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler324,6 % 0,00588232TOPLAM GİDERLER8.971,07 % 0,16257146DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.518.231,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835829BIST