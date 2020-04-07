***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri392,4 % 0,00122252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,0013277Bağımsız Denetim Ücreti1.358,1 % 0,00423117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.137,82 % 0,02846894Fon Yönetim Ücreti86.663,31 % 0,2700001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu603,29 % 0,00187955Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar568,2 % 0,00177023Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.894,1 % 0,00590108TOPLAM GİDERLER101.043,38 % 0,31480131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.097.509,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835840BIST