***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00747388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,93 % 0,00102503Bağımsız Denetim Ücreti1.359,29 % 0,01290939Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.733,78 % 0,04495744Fon Yönetim Ücreti5.970,19 % 0,05669981Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu708,38 % 0,00672759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu135,31 % 0,00128506Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar301,31 % 0,00286159Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler115,68 % 0,00109863TOPLAM GİDERLER14.218,83 % 0,13503842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.529.470,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835842BIST