***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,0001023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri209,65 % 0,00002725Bağımsız Denetim Ücreti1.415,63 % 0,00018402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.279,02 % 0,01992522Fon Yönetim Ücreti1.897.024,23 % 0,24660014Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu96,55 % 0,00001255Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu126,54 % 0,00001645Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar384,13 % 0,00004993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.915,21 % 0,00505871TOPLAM GİDERLER2.092.237,92 % 0,27197658DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ769.271.366,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835851BIST