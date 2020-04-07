***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00093106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri237,83 % 0,00028138Bağımsız Denetim Ücreti1.366,75 % 0,00161701Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.539,38 % 0,02430024Fon Yönetim Ücreti260.923,95 % 0,30870034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.739,37 % 0,00205786Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.090,16 % 0,00128977Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.163,77 % 0,02148964Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.458,02 % 0,0052743TOPLAM GİDERLER309.306,19 % 0,3659416DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.523.375,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835852BIST