***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00076322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,73 % 0,00020243Bağımsız Denetim Ücreti1.368,72 % 0,00132744Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.890,98 % 0,0318989Fon Yönetim Ücreti38.140,45 % 0,03699004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu92.383,83 % 0,0895973Vergiler ve Diğer Harcamalar6.877,16 % 0,00666973Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.193,25 % 0,01376515TOPLAM GİDERLER186.850,08 % 0,1812142DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.110.063,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835853BIST