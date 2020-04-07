***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00054598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,17 % 0,0001139Bağımsız Denetim Ücreti1.387,95 % 0,00096294Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.155,42 % 0,02508408Fon Yönetim Ücreti710.883,55 % 0,49320017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu361,47 % 0,00025078Gecelik Ters Repo Komisyonu6.011,75 % 0,00417086Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu736,76 % 0,00051115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar340,31 % 0,0002361Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.854,86 % 0,0047558TOPLAM GİDERLER763.683,2 % 0,52983176DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.136.922,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835855BIST