***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00009951Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,12 % 0,0000401Bağımsız Denetim Ücreti1.540,95 % 0,00019485Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.575,72 % 0,01967194Fon Yönetim Ücreti3.963.814,16 % 0,50120884Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.935,23 % 0,0018885Gecelik Ters Repo Komisyonu35.159,83 % 0,00444582Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.496,34 % 0,00018921Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar491,97 % 0,00006221Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.237,64 % 0,00331765TOPLAM GİDERLER4.200.355,92 % 0,53111863DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ790.850.802,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835856BIST