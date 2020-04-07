***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,00167924Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00090935Bağımsız Denetim Ücreti2.249,1 % 0,00479921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.045,23 % 0,0363717Fon Yönetim Ücreti231.133,15 % 0,49319994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27,57 % 0,00005883Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu347,82 % 0,00074219Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar568,2 % 0,00121244Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.520,41 % 0,02031498TOPLAM GİDERLER262.104,6 % 0,55928789DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.863.986,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835857BIST