***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,96 % 0,01019605Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,79 % 0,00142247Bağımsız Denetim Ücreti2.025,63 % 0,02624456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.483,58 % 0,01922163Fon Yönetim Ücreti38.066,57 % 0,49319991Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu357,23 % 0,00462836Gecelik Ters Repo Komisyonu300,51 % 0,00389348Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu450,73 % 0,00583977Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar302,41 % 0,0039181Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler354,7 % 0,00459558TOPLAM GİDERLER44.238,11 % 0,57315991DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.718.284,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835858BIST