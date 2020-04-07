***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,7 % 0,00092191Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00050004Bağımsız Denetim Ücreti972 % 0,00114051Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.532,25 % 0,0252651Fon Yönetim Ücreti420.331,22 % 0,49320017Hisse Senedi Komisyonu306,16 % 0,00035924Tahvil Bono Komisyonu577,45 % 0,00067756Gecelik Ters Repo Komisyonu21.896,51 % 0,02569251Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.121,55 % 0,00131598Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar568,2 % 0,0006667Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.806,04 % 0,00681258TOPLAM GİDERLER474.323,24 % 0,55655228DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.225.279,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835859BIST