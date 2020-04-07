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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2020 15:28
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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,00092191
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
426,16 % 0,00050004
Bağımsız Denetim Ücreti
972 % 0,00114051
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.532,25 % 0,0252651
Fon Yönetim Ücreti
420.331,22 % 0,49320017
Hisse Senedi Komisyonu
306,16 % 0,00035924
Tahvil Bono Komisyonu
577,45 % 0,00067756
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.896,51 % 0,02569251
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.121,55 % 0,00131598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
568,2 % 0,0006667
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.806,04 % 0,00681258
TOPLAM GİDERLER
474.323,24 % 0,55655228
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.225.279,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835859


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IHEVA 2,42 6.107.486 % 10,00  
BFREN 214,50 3.296.054 % 10,00  
IDEAS 2,42 240.426 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3176 8,3594 % 0,67  
Frank 6,9369 6,9787 % 0,60  
Riyal 1,7903 1,7992 % -0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -12,04  
Altın Gr. 358 358 -4,22  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,19 15,24 0,21  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,03  
B. Petrol 33,77 33,77 0,72  
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