***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,91 % 0,00002925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00001584Bağımsız Denetim Ücreti1.583,1 % 0,00005884Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri265.444,74 % 0,00986514Fon Yönetim Ücreti8.132.298,89 % 0,3022333Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.720,7 % 0,00021261Gecelik Ters Repo Komisyonu645.384,34 % 0,02398542Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.722,14 % 0,00021266Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar568,2 % 0,00002112Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler143.527,09 % 0,00533412TOPLAM GİDERLER9.201.462,27 % 0,34196829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.690.735.543,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835861BIST