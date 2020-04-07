***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri392,4 % 0,0037305Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,89 % 0,00292707Bağımsız Denetim Ücreti2.155,4 % 0,02049113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.554,32 % 0,01477673Fon Yönetim Ücreti49.226,88 % 0,46799401Hisse Senedi Komisyonu904,83 % 0,00860211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu680,91 % 0,00647333Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu359,82 % 0,00342077Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar458,1 % 0,0043551Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.709,23 % 0,07329072TOPLAM GİDERLER63.749,78 % 0,60606147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.518.698,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835860BIST