***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020 1.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri392,4 % 0,00625747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,06 % 0,00319029Bağımsız Denetim Ücreti2.097,6 % 0,0334497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.292,9 % 0,02061743Fon Yönetim Ücreti45.150,66 % 0,72000188Hisse Senedi Komisyonu2.787,45 % 0,0444505Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu417,6 % 0,00665932Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,97 % 0,0005736Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar390,88 % 0,00623323Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler670,29 % 0,01068888TOPLAM GİDERLER53.435,81 % 0,85212229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.270.908,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835862BIST