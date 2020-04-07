***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/1.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,91 % 0,00433245Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,79 % 0,00062649Bağımsız Denetim Ücreti2.026,22 % 0,01115566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.337,32 % 0,01837413Fon Yönetim Ücreti89.580,7 % 0,49320026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu266,96 % 0,00146979Gecelik Ters Repo Komisyonu799,45 % 0,00440149Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu657,41 % 0,00361947Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar305,74 % 0,0016833Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.930,75 % 0,01613569TOPLAM GİDERLER100.805,25 % 0,55499873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.163.149,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835987BIST